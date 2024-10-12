خلال أسبوع.. تحرير أكثر من 130 محضر مخالفات تموينية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسوق وكافة الأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

تضمن التقرير الذي عرضه وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 75 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 13 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 18 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 12 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 20 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 7 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات وتوقف عن ممارسة النشاط، 4 محاضر للتصرف في 14 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، محضر لتجميع 11 جوال بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات عن شهر أكتوبر للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

فيما تم تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن مستودعات البوتاجاز لقيامه بالتصرف وبيع اسطوانات بوتاجاز منزلية بالسوق السوداء حيث بلغت الكمية التي تصرف فيها 70 أسطوانة بوتاجاز منزلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف. تحرير محضرين ضد المسئولين عن محلات سلع غذائية لقيامهم بحيازة وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على أكثر من ألف و700 عبوة سناكس ومقرمشات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف .

كما تم سحب 22 عينة غذائية ومتنوعة لفحصها معمليًا، والتأكد من صلاحيتها، وتحرير 4محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض للبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة وتم التحفظ على 20 كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، و13 محضرًا للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين و11 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة تفيد خلوهم من الأمراض المعدية