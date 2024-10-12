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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مركز شباب الحي القبلي بسوهاج ينظم ندوة تعريفية بمبادرة "بداية جديدة"

ندوة مركز شباب الحي
ندوة مركز شباب الحي القبلي بجرجا
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نظم مركز شباب الحي القبلي التابع لإدارة شباب جرجا بمحافظة سوهاج ندوة تعريفية عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

حضر الندوة عاطف السمطى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وعددا من أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تفعيل هذه المبادرة الحيوية.

وأشاد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بهذه المبادرة، مؤكدًا أنها تأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير التدريب اللازم للشباب لتمكينهم من دخول سوق العمل وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وأضاف فريد، أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة لتنمية الشباب وتوفير فرص عمل لهم، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذه المبادرة.

من جانبه، أكد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب على أهمية هذه المبادرة في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على توفير البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة.

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