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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كامل الوزير يكشف تفاصيل إنشاء الممر اللوجستي "طابا - العريش"

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
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أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عن خطط لربط الموانئ الجافة بشبكة السكك الحديدية من خلال إنشاء وصلات جديدة تتضمن هذه الوصلات الربط بين العاشر من رمضان والروبيكي وبلبيس، وكذلك الربط بين السادس من أكتوبر والمناشي، بالإضافة إلى الربط بين الإسكندرية والقاهرة، ورابط السادات بالمنوفية.

وخلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد الوزير أن خط "كفر داود - السادات" بطول 38 كيلومترًا يتضمن 4 محطات، منها 3 لخدمة القرى وواحدة مخصصة لشحن البضائع العملاقة، وهو أول خط شحن يُنشأ منذ 30 عامًا.

وأشار الوزير إلى إنشاء خط السكك الحديدية "الفردان - بئر العبد" بطول 100 كم كجزء من ممر لوجيستي يربط "طابا - العريش"، ولتسهيل الوصول إلى العريش، تم إعادة تهيئة الخط القديم الذي يربط فردان ببئر العبد، ثم من بئر العبد إلى العريش، وصولًا إلى طابا.

وأوضح أن هذا الخط، الذي أُنشئ عام 1916، دُمّر بالكامل في عام 1967، وتم إعادة تأهيل جزء منه بين عامي 1998 و2001، إلا أنه تعرض للسرقة بالكامل في 2011.

كما أضاف أنه تم البدء في ازدواج كوبري الفردان الحالي، وإنشاء كوبري مزدوج على قناة السويس الجديدة، وتطوير الخطوط القائمة، بالإضافة إلى استعادة كفاءة المحطات الحالية وإنشاء محطتين جديدتين لخدمة الجامعتين.

الفريق مهندس كامل الوزير افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل خط كفر داود - السادات طابا - العريش