كامل الوزير: مشروعات السكك الحديدية تراعي تقليل الانبعاثات الكربونية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن جهود متزايدة في مجال الأمن والسلامة، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الكربون. وأوضح أن 50 شاحنة تنتج نحو 20 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، في حين أن جرار الديزل (50 حاوية) ينتج حوالي 4 أطنان، بينما الجرار الكهربائي (50 حاوية) ينتج طنًا واحدًا فقط من انبعاثات الكربون.

خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، أشار الوزير إلى أنه تم توريد 210 جرار GE جديد في عام 2021 بتكلفة 2.7 مليون دولار لكل جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 97 جرارًا من أصل 220 مخطط تأهيلهم.

كما ذكر الوزير أنه تم توريد 977 عربة جديدة من إجمالي 1350 عربة ركاب مخطط توريدها، بالإضافة إلى 6 قطارات تانجو فاخرة، وإعادة تأهيل 1354 عربة من إجمالي 1404 عربات ركاب مستهدفة.

وتابع الوزير بالحديث عن إعادة تأهيل 99 عربة من إجمالي 110 عربة ركاب (الأسباني)، وتوريد 582 عربة نقل بضائع من أصل 1215 عربة متنوعة من مصنع سيماف، فضلاً عن إعادة تأهيل 5 آلاف عربة نقل بضائع من أصل 9 آلاف.