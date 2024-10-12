صالون ثقافي حافل بقصـر ثقافة طهطا.. صور

نظم قصر ثقافة طهطا بمحافظة سوهاج، صالونه الأسبوعي في جو ثقافي مميّز، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد نجم وزير الثقافة، وبإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، وبقيادة ضياء مكاوي رئيس الإقليم، وأحمد فتحي المشرف الإداري على فرع ثقافة سوهاج.

حضر الصالون نخبة من الأدباء والشعراء والفنانين، منهم الأديب والباحث محمود رمضان الطهطاوي، والشاعر أكرمي الهلاوي رئيس نادي الأدب، والشاعر مصطفى الدريري، والقاص الفنان عبد الحي بكري، والشاعر أحمد السيد عبد العال، والمبدعتين حبيبة أشرف وحبيبة أحمد.

وقدمت المبدعة الزهراء علي فقرات الصالون التي نالت استحسان الحضور، حيث تم التطرق إلى العديد من القضايا الثقافية والأدبية والفنية.

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