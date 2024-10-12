محافظ كفر الشيخ: توفير سيارات لنقل طلاب الجامعة

عقد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، اجتماعًا لتقييم الوضع الحالي للمواقف على مستوى المحافظة، وبحث سبل تحسين خدمات المواقف وتنظيم حركة السير وتوفير سيارات إضافية لنقل طلاب الجامعة فترات الذروة لمواجهة التكدس بالمواقف، وذلك بحضور اللواء محمد شوفي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء هشام مطر، مدير عام مشروع المواقف وسيارات الأجرة، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور بكفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وتلبيةً لاحتياجات أبنائنا طلاب الجامعة، وطبقًا للتقارير اليومية، وفي إطار سعي المحافظة لتحسين منظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، وذلك لتخفيف العبء عن طلاب الجامعة والمدارس وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة لأبنائنا، مشيرًا إلى أنه يتم الدفع بسيارات إضافية بمعظم مواقف المحافظة لنقل الطلاب والأهالي أوقات الذروة، لمواجهة التكدس وحرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، لمتابعة حركة وخطوط السير ونقل الطلاب والأهالي، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لإستغلال الأهالي والتواصل معهم ميدانيًا.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين للتمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أي مخالفات علي الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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