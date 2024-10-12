الأردن: على البلدان الراغبة في إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير أن توقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أنه على البلدان التي تريد إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير أن تتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وقال الصفدي - في تغريدة عبر منصة "إكس"، اليوم /السبت/ - إنه "يجب إجبار إسرائيل على إنهاء حروبها غير القانونية على الفور، وإلا ستجر المنطقة إلى أعماق هاوية حرب إقليمية.. وما كانت إسرائيل لتتمكن من شن كل هذه الاعتداءات، لولا الإفلات من العقاب".

وشدد على أن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة رئيس الوزراء الإسراءيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين.. وأضاف: أنه "لم يكن بوسعهم شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، لولا الحصانة التي يواصل المجتمع الدولي تزويدهم بها، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم.

وتابع: أنه "بعد مرور عام على الحرب والمجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحفيون والعاملون في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وأفراد اليونيفيل، لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته، ويتعين عليه أن يرفع الحصانة عن إسرائيل، وأن يحظر جميع مبيعات الأسلحة إليها".

واستطرد: "ويتعين على البلدان التي تريد حقا وضع حد للتصعيد الإقليمي الخطير وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط أن تتوقف على الفور عن إمداد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في عدوانها.. ولابد من سن الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور، وإلا فإن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة سوف تعمل على تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وتجر المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية شاملة، والتي سوف يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة".

