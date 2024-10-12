كامل الوزير: نستهدف مليوني راكب يوميًا و13 مليون طن بضائع سنويًا عبر السكة الحديد

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن إنشاء شبكة سكك حديد مصر بدأ عام 1851 في عهد الخديوي عباس الأول، حيث تم افتتاح أول خط (القاهرة/ الإسكندرية) بطول 208 كم في عام 1854، وكان عدد سكان مصر حينها حوالي 4 ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، تم التوسع في إنشاء الشبكة تدريجيًا حتى وصلت أطوالها إلى 10 آلاف كيلومتر.

وأوضح الوزير خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، أن أعمال التطوير والصيانة للخطوط استمرت على مدار 160 عامًا، منذ عام 1854 حتى 2014، لكنها لم تتواكب مع معايير السلامة والأمان العالمية والنمو السكاني الكبير في تلك الفترة.

وأشار الوزير إلى أن طاقة نقل الركاب كانت 700 ألف راكب يوميًا في عام 2014، بينما وصلت في 2024 إلى مليون راكب يوميًا، مع استهداف الوصول إلى 2 مليون راكب يوميًا بحلول 2030.

أما بالنسبة لنقل البضائع، فقد كانت الطاقة 4.5 مليون طن سنويًا، وزادت في 2024 إلى 8 مليون طن سنويًا، مع هدف الوصول إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول 2030.