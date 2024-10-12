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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كامل الوزير: محطة قطارات صعيد مصر صرح متكامل به كل الخدمات التى يحتاجها المواطن

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
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أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل تمثل صرحًا متكاملًا يقدم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن.

وفي كلمته خلال افتتاح المحطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي بثته قناة "إكسترا نيوز"، أشار الوزير إلى أن غرفة المراقبة المركزية في المحطة تضم 1200 كاميرا، مما يعزز من مستوى الأمان.

وأكد أن المحطة تحتوي على ورش لصيانة عربات القطارات، بالإضافة إلى ربطها بكافة الشوارع والمحاور المحيطة، مما يسهل حركة المواطنين.

كما أضاف أنه سيتم إنشاء منطقة استثمارية بجوار المحطة تضم 20 برجًا سكنيًا وتجاريًا وطبيًا، مما يسهم في زيادة الدخل القومي لمصر.

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