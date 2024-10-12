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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مكثفة للنظافة في مدينة ناصر بسوهاج.. صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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شهدت مدينة ناصر بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، حملات نظافة مكثفة استهدفت مختلف القطاعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بضرورة الظهور بالمظهر الحضاري اللائق وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج على استمرار هذه الحملات على مدار اليوم عبر ثلاث ورديات، وذلك بهدف رفع كفاءة النظافة وتحسين البيئة المحيطة بالسكان والحفاظ على الصحة العامة.

وشهدت الحملة رفع المخلفات وتفريغ الحاويات بجميع الشوارع والمناطق، وذلك بمشاركة فرق النظافة ومعدات الحي تحت إشراف خالد الشمندي نائب رئيس الحي.

وأكد رئيس الحي على أهمية هذه الحملات في تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، ودعاهم إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على نظافة مدينتهم.

وتأتي هذه الجهود المكثفة في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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