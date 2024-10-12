الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للمجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان للوزارة، أوردته وكالة "سبوتني" الروسية، أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى استهداف تجمعات القوات الأوكرانية ومعدات عسكرية في 146 منطقة، كماوأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و125 طائرة مسيرة.

وأضاف بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 21 من الحرس الوطني في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا، وأوكتيابر التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 123. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 140 عسكريا، و11 مركبة، وتم تدمير مستودع الذخيرة.

وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت ألوية المشاة الآلية 31 و118 و141 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة البحرية 36، ولواءي الدفاع الإقليمي 103 و108 في مناطق كوزاتسكوي في مقاطعة خيرسون، وكامينسكوي، ونوفودانيلوفكا، وبيلوجوري، ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، و7 مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم، طراز "بوغدان"، ومدفع "دي-44" عيار 85 ملم، ومحطة حرب إلكترونية من طراز " بوكوفيل-أد"، وتم تدمير مستودع الذخيرة، بحسب البيان.