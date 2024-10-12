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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الحكومة اللبنانية: أولوياتنا العمل على وقف العدوان الإسرائيلي

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه".
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت في بيروت رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وشدد "ميقاتي" على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وإجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار كاملا.
من جهة أخرى، بحث رئيس الحكومة اللبنانية، في اتصال هاتفي مع الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين، سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف المواجهات العسكرية، للعودة إلى البحث في حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

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