نورهان مصلح تحصد الميدالية الثالثة لمصر فى بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا

حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات.

ليرتفع بذلك رصيد البعثة المصرية للكاراتيه فى بطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه المقامة حاليا بإيطاليا الى 3 ميداليات

وكان قد حصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية الذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين

و توجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية تحت47 كومتيه فردى ناشئات

ولقد واصل ابطال مصر للكاراتيه نتائجهم المتميزة امس فى اليوم الثالث ببطولة العالم بإيطاليا

حيث جاءت النتائج كالتالى:

-تأهل ثنائي منتخب مصر نورهان مصلح 61 ك كومتية ناشئات ، وبطلة منتخب مصر رؤى الطاهر +61 ك كومتية ناشئات الى نهائى بطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه بإيطاليا والمنافسة على ميداليتين ذهبيتين

-كما تأهل إلى نهائى بطولة العالم بإيطاليا والمنافسة على ميدالية ذهبية عالمية بطل منتخب مصر معاذ مصطفى ، الذى وصل إلى نهائى 63 ك كومتية ناشئين لينافس على الميدالية الذهبية

-وتأهلت بطلة مصر ملك عفيفى للمنافسة على الميدالية البرونزية فى وزن 47 كومتيه فردى ناشئات

-وتأهل آدم الليثى للمنافسة على الميدالية البرونزية فى منافسات الكاتا فردى ناشئين

وكانت نتائج اليوم الثانى امس الاول كالتالى :

-تأهل الثنائي ملك ناجى وزن +66 كومتية شابات ، بطلة منتخب مصر جنا حازم 59 كومتية شابات للمنافسة على 2ميدالية برونزية

-كما تاهلت مريم سعدالى نهائى بطولة العالم بإيطالياوالمنافسة على ميدالية ذهبيةعالمية فى وزن -66 ك كومتية شابات

-و تأهل بطل منتخب مصر محمد أشرف إلى نهائى -68 ك كومتية شباب وينافس على الميدالية الذهبية

-وكان مفاجأة البطولة البطل المصرى عبدالله التهامي لاعب منتخب الكاراتيه للناشئين، الذى حقق فوزا كبيرا على منافسه الإسرائيلي بنتيجة (8-1) في منافسات وزن تحت 61 كجم