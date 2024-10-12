حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات.
ليرتفع بذلك رصيد البعثة المصرية للكاراتيه فى بطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه المقامة حاليا بإيطاليا الى 3 ميداليات
وكان قد حصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية الذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين
و توجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية تحت47 كومتيه فردى ناشئات
ولقد واصل ابطال مصر للكاراتيه نتائجهم المتميزة امس فى اليوم الثالث ببطولة العالم بإيطاليا
حيث جاءت النتائج كالتالى:
-تأهل ثنائي منتخب مصر نورهان مصلح 61 ك كومتية ناشئات ، وبطلة منتخب مصر رؤى الطاهر +61 ك كومتية ناشئات الى نهائى بطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه بإيطاليا والمنافسة على ميداليتين ذهبيتين
-كما تأهل إلى نهائى بطولة العالم بإيطاليا والمنافسة على ميدالية ذهبية عالمية بطل منتخب مصر معاذ مصطفى ، الذى وصل إلى نهائى 63 ك كومتية ناشئين لينافس على الميدالية الذهبية
-وتأهلت بطلة مصر ملك عفيفى للمنافسة على الميدالية البرونزية فى وزن 47 كومتيه فردى ناشئات
-وتأهل آدم الليثى للمنافسة على الميدالية البرونزية فى منافسات الكاتا فردى ناشئين
وكانت نتائج اليوم الثانى امس الاول كالتالى :
-تأهل الثنائي ملك ناجى وزن +66 كومتية شابات ، بطلة منتخب مصر جنا حازم 59 كومتية شابات للمنافسة على 2ميدالية برونزية
-كما تاهلت مريم سعدالى نهائى بطولة العالم بإيطالياوالمنافسة على ميدالية ذهبيةعالمية فى وزن -66 ك كومتية شابات
-و تأهل بطل منتخب مصر محمد أشرف إلى نهائى -68 ك كومتية شباب وينافس على الميدالية الذهبية
-وكان مفاجأة البطولة البطل المصرى عبدالله التهامي لاعب منتخب الكاراتيه للناشئين، الذى حقق فوزا كبيرا على منافسه الإسرائيلي بنتيجة (8-1) في منافسات وزن تحت 61 كجم
البوابة سبورت
نورهان مصلح تحصد الميدالية الثالثة لمصر فى بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا
حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات.