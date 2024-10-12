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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كامل الوزير: عودة قطار التنمية لنقل الركاب والبضائع بشمال سيناء بعد 57 عامًا من التوقف

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
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هنأ الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أهالي شمال سيناء بعودة قطار التنمية لنقل الركاب والبضائع بعد 57 عامًا من التوقف.

وأشار الوزير، خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت. وأكد الوزير أن التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والزراعة والعمران والسياحة، تتطلب توفير شبكات نقل بحرية وجافة ومناطق لوجيستية متطورة.

وأضاف أنه من الضروري وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل في البلاد.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل شمال سيناء لتنمية