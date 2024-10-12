كامل الوزير: عودة قطار التنمية لنقل الركاب والبضائع بشمال سيناء بعد 57 عامًا من التوقف

هنأ الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أهالي شمال سيناء بعودة قطار التنمية لنقل الركاب والبضائع بعد 57 عامًا من التوقف.

وأشار الوزير، خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت. وأكد الوزير أن التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والزراعة والعمران والسياحة، تتطلب توفير شبكات نقل بحرية وجافة ومناطق لوجيستية متطورة.

وأضاف أنه من الضروري وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل في البلاد.