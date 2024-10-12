للوقاية من أمراض المناعة في الخريف.. 8 مشروبات يفيد تناولها في الصباح

في فصل الخريف يحدث تغيرات وتقلبات في الطقس ، وعليك الوقاية وحماية مناعة جسمك من خلال النظام الغذائي الجيد و تناول الأطعمة والمشروبات التي تنشط الجسم وتجدد العناصر الغذائية المفقودة لدينا ، خاصة لو بدأنا بها اليوم الغذائي ، ويحذر أن نبدأ اليوم في الصباح بتناول مشروب من فنجان الشاي أو القهوة، يعتقد الخبراء أن إضافة الكافيين إلى وجبة الإفطار قد يكون له الكثير من الآثار السيئة على الصحة وقد يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة ويسبب الجفاف علي فترات ، وهناك الكثير من المشروبات الدافئة المفيدة للصحه العامة التي تعتمد على التوابل والأعشاب والتي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في تحسين صحتك الأيضية ومناعتك وفقا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماء الليمون

شرب مشروب من عصير اللليمون الدافئ مع قليل من الفلفل الأسود والملح الصخري لتعزيز فعاليته، فهذا المشروب لا يرطبك فقط ، بل يعمل على هضم الطعام ، وماء الليمون غني بفيتامين سي، وبخصائصه المعززة للمناعة.

حليب الكركم

حليب الكركم ويسمي بالحليب الذهبي، يجمع هذا المشروب بين الكركم، وهو من التوابل القوية المضادة للالتهابات، مع الحليب الدافئ المصنوع من الألبان أو النباتات، ويحتوي الكركم على الكركمين، الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة العدوى، ويمكنك إضافة القليل من الفلفل الأسود لتعزيز الامتصاص.

شاي الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بفوائده الطبية المفيدة ويمكن أن تجهيز وغلي شاي الزنجبيل في الماء واضافةالعسل مكافحة العدوى وتقليل الالتهاب، عليك غلي قطع من الزنجبيل الطازجة في الماء وتصفيتها وإضافة العسل أو الليمون لتعزيز النكهة، فهذا المشروب مهدئ بشكل جيد أثناء موسم البرد والإنفلونزا.

عصير الخضراوات الخضراء

هو مكون من خليط من الخضروات الورقية مثل السبانخ أو الكرنب والفواكه، فهو مصدر للدهون الصحية مثل الأفوكادو وهو عصير غني بالعناصر الغذائية المفيدة ، ويمكن أن يؤدي إضافة مكونات مثل بذور الشيا أو بذور الكتان إلى توفير أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تكون جيدة لصحة المناعة.

عصير البنجر

غني بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد عصير البنجر في تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهابات، مزج البنجر النيئ مع القليل من عصير الليمون والماء للحصول على مشروب طبيعي منعش .

ماء العسل والقرفة

خلط ملعقة من العسل وقليل من القرفة في الماء الدافئ للحصول على مشروب مهدئ له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، العسل محلي طبيعي يمكنه تعزيز المناعة، بينما تتمتع القرفة بتأثيرات مضادة للأكسدة. ماء جوز الهند

يساعد ماء جوز الهند المرطب والغني بالكهارل في الحفاظ على وظائف الجسم المثلى، كما يمكن للسكريات والمعادن الطبيعية الموجودة فيه أن تدعم جهاز المناعة لديك، مما يجعله مشروب منعش في الصباح، خاصة في الأشهر الأكثر دفئ.

عصير الصبار

يتميز عصير الصبار بفوائده الهضمية وخصائصه في إزالة السموم، ويمكن أن يساعد شرب كمية قليلة منه في الصباح على تعزيز المناعة وتحسين صحة الأمعاء، عصير الصبار النقي الخالي من السكريات المضافة للحصول على أفضل الفوائد.