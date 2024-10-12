صور.. رامي صبري يشعل حفل الرحاب وروبي تحتفل بعيد ميلادها مع الجمهور

أحيا النجوم رامي صبري وروبي حفلا غنائيا في منطقة الرحاب وسط حضور كبير، مساء أمس الجمعة.

بدأ الحفل بفقرات دي جي متنوعة للدي جي مارتن، والذي تفاعل معه الحضور بشكل كبير، ثم صعد مطرب المهرجانات أوكا، وقدم فقرة لاقت تفاعل كبير من الجمهور، ثم الرابر أبو الأنوار وعازفة الساكس رحمة حسن، وقدم عروض الألعاب النارية أحمد جمال، وذلك تمهيدا لفقرات نجوم الحفل رامي صبري وروبي.

وصعد رامي صبري وسط ترحيب كبير من الحضور، وغنى أغنية"فيها إيه"، ثم "بعترفلك" وأكمل بأغاني "بقولك ايه تعالي"، "كله عادي"، "يمكن خير"، "حياتي مش تمام"، "بتوحشني"، واستمر في غناء مجموعة من أجمل أغنياته، واختتم بأغنية "غالي".

واختتمت روبي الحفل وفاجئها المنظمين بتورتة على المسرح، لتحتفل بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 8 من أكتوبر الجاري،وبدأت بأغنية "هوبا"، ثم "ليه بيداري"، ثم قدمت أغاني "نمت ننه"، "الليلة حلوة"، "3 ساعات متواصلة"، "قولوا للمتغاظ"، "انت عارف ليه"، واختتمت بأغنية "قلبي بلاستيك".



