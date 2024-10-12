تفاصيل حفل نسمة محجوب ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

تحيي الفنانة نسمة محجوب حفلاً غنائياً يوم الاثنين ١٤ أكتوبر، ضمن فعاليات الدورة ٣٢ لمهرجان الموسيقى العربية، بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت الفنانة نسمة محجوب علي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائي للحفل، لتشارك به جمهورها.

وعلقت على الصورة "مبسوطة اني هقابلكم في حفلي بمهرجان الموسيقى العربية، بدار الأوبرا المصرية مع اوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته".

شهد أمس حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٣٢، بدار الأوبرا المصرية بحضور السيد أحمد هنو وزير الثقافة، وعدد كبير من نجوم الغناء والموسيقي في العالم العربي.

أحيا الحفل الفنان مدحت صالح والفنان التونسي لطفي بوشناق، والذي وجه العديد من الرسائل للشعب الفلسطيني، وظهر مرتدي الشال الفلسطيني حول عنقه.

كرمت إدارة المهرجان عدد من أبرز الأسماء التي ساهمت خلال مشوارها بإثراء الحياة الغنائية والموسيقية، وكان أبرزهم الفنان محمد منير، الراحل أحمد الحجار، والشاعر مأمون الشناوي، وغيرهم من الأسماء.