تصدير 32 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 727 شاحنة و 60 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 361 شاحنة و 35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40500 طن بضائع، 366 شاحنة و 25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل و XIN HAI TONG بينما تغادر السفينة NORWICH علي متنها 32000 طن فوسفات تصدير الي ماليزيا والسفينة دليلة ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت العبارة امل، كما تم تداول 3400 طن بضائع و310 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.

