تحرير 408 مخالفات تموينية متنوعة بالفيوم خلال يومين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الأسبوع الجاري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 408 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري من تحرير 408 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

حيث تم ضبط طن دقيق مخابز ٢٠ شيكارة زنة ٥٠ كيلو- تجميع ٦٠ لتر سولار- ٦٠ عبوة مبيدات زراعية زنة العبوة ٢٥٠ مللي غير صالحة للاستخدام الادمي - 256 كجم مائتان وسته وخمسون كيلو جرام لحوم مفرومه وكبده فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي او الحيواني وهى عباره عن 90 كجم لحوم مفرومه،110 كجم حواوشي، 56 كجم كبده وذلك بأحد المطاعم الشهيرة- 445 كجم مبيدات زراعيه و280 عبوه سماد ورقي ومبيد حشرات منتهيه الصلاحية -20 شيكارة اعلاف ناقصة الوزن زنة الواحدة 20 كجم وذلك بأحد محلات الاعلاف-300 علبة سجائر -24 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي 1200 كجم دقيق بلدى -250 كجم دقيق بلدى مدعم بطاحونة تقوم بإعادة نخل الدقيق المدعم ٨٧.٥ % الخاص بالمخابز البلدية واعاده تعبئته عقب نخله في شكائر دقيق فاخر ٧٢% وبيعه والتربح على حساب الدعم والمضبوطات ٥ شكائر زنه الشيكاره ٥٠ كجم -٧٥ كجم مكرونه منتهيه الصلاحيه، تم التلاعب فيها بتغيير تاريخ الانتاج عبر وضع ملصق بتاريخ جديد من اغسطس ٢٠٢٣ إلى سبتمبر ٢٠٢٤ عباره عن ١٥ شيكاره - 5000 عبوة عصير سكرى صناعى مجهول المصدر ردئ الصنع باحد المخازن -حجب سجائر عن التداول والامتناع عن البيع باجمالى ١٠٠ عبوه -٣٠٠ عبوه جيلى شعبى مجهول المصدر وبدون الفواتير-50 كيس مكرونه تموينيه بمحل بيع بقاله غير تموينيه والتى يحظر تداولها فى الاسواق - 1100 عبوة زبادى المراعى، 100 عبوة رايب وزبادو المراعى منتهيه الصلاحيه وغير صالحه للاستهلاك الادمى- 150 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية – 115 كجم سلع غذائيه تمر وتوابل ومشروبات جافه منتهية الصلاحية مختلفه الأصناف-



وأضاف، أنه في مجال المخابز تم تحرير 279 محضراً ومخالفة متنوعة، ما بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم وجود سجلات، عدم وجود ميزان، وفي مجال الأسواق تم تحرير 114 محضراً متنوعاً، منها ما بين عدم إعلان عن أسعار، بيع أزيد من السعر، سلع منتهية الصلاحية، بدون ترخيص، 3 لسلع مجهولة المصدر، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة مبادرة المحافظة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية الطازجة.

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