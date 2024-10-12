هدية مصر للصعيد وناسه.. السيسي يشهد افتتاح محطة قطارات قطارات بشتيل (صور)

السبت 12/أكتوبر/2024 - 02:29 م

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، فيلمًا تسجيليًا يستعرض أبرز مجهودات وزارة النقل، مع التركيز على محطة قطارات صعيد مصر "بشتيل".

وجرت مراسم افتتاح المحطة، التي تُعتبر واحدة من المشاريع الكبرى في قطاع النقل، حيث تبلغ إجمالي مساحتها 239 ألف متر مربع تقريبًا، ما يعادل 57 فدانًا. من المتوقع أن تستوعب المحطة 250 ألف راكب يوميًا، مما يعزز القدرة الاستيعابية للنقل في المنطقة ويدعم الحركة الاقتصادية.

ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات النقل، مما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز الربط بين مختلف المحافظات.

كل ما تريد معرفته عن محطة قطارات صعيد مصر

تم بناء المحطة على الطراز الفرعوني، بهدف تخفيف الزحام على محطة رمسيس والاستفادة من الأعمال الإنشائية التي قامت بها وزارة النقل.



تكلفة الإنشاء: بلغت تكلفة إنشاء محطة بشتيل 2.5 مليار جنيه.

الطاقة الاستيعابية: من المتوقع أن تستوعب المحطة 250 ألف راكب يوميًا، مما سيساهم في توفير حوالي 7500 فرصة عمل.

الموقع: تقع المحطة في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، مما يجعلها بوابة لصعيد مصر، حيث تتقاطع فيها خطوط السكك الحديدية الرئيسية.

المميزات

المساحة: تبلغ مساحة المحطة 239 ألف متر مربع (57 فدان)، أي ثلاثة أضعاف محطة رمسيس.

الهيكل: يتكون المبنى الرئيسي من دور بدروم، جراج، دور أرضي و2 دور متكرر، مع 4 أرصفة تخدم ركاب الوجه القبلي.

المرافق: تشمل المحطة مناطق تجارية، 48 شباك تذاكر، دورات مياه، ومنطقة الهرم الزجاجي.

التكنولوجيا: توفر المحطة شاشات إرشادية، بوابات تذاكر إلكترونية، وماكينات حجز تذاكر، وكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى خدمة Wi-Fi.

وسائل النقل المتاحة

تم ربط المحطة بوسائل النقل الجماعي، مثل الخط الثالث لمترو الأنفاق، المونوريل، والأتوبيسات الترددية على الطريق الدائري.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى الوجه القبلي (2024)

من القاهرة إلى سوهاج

-الدرجة الأولى VIP**: 250 جنيهًا

- **الدرجة الثانية VIP**: 175 جنيهًا

- **الدرجة الأولى المكيفة**: 150 جنيهًا

- **الدرجة الثانية المكيفة**: 115 جنيهًا

- **الدرجة الثالثة المكيفة**: 135 جنيهًا

- **الدرجة الثالثة تهوية**: 75 جنيهًا

من القاهرة إلى أسيوط

- **الدرجة الأولى VIP**: 220 جنيهًا

- **الدرجة الثانية VIP**: 155 جنيهًا

- **الدرجة الأولى المكيفة**: 135 جنيهًا

- **الدرجة الثانية المكيفة**: 100 جنيهًا

- **الدرجة الثالثة المكيفة**: 120 جنيهًا

- **الدرجة الثالثة تهوية**: 70 جنيهًا

من القاهرة إلى الأقصر

- **الدرجة الأولى VIP**: 315 جنيهًا

- **الدرجة الثانية VIP**: 215 جنيهًا

- **الدرجة الأولى المكيفة**: 190 جنيهًا

- **الدرجة الثانية المكيفة**: 135 جنيهًا

- **الدرجة الثالثة المكيفة**: 170 جنيهًا

- **الدرجة الثالثة تهوية**: 90 جنيهًا

- **التالجو الدرجة الأولى**: 600 جنيهًا

- **التالجو الدرجة الثانية**: 400 جنيهًا

من القاهرة إلى أسوان

- **الدرجة الأولى VIP**: 380 جنيهًا

- **الدرجة الثانية VIP**: 245 جنيهًا

- **الدرجة الأولى المكيفة**: 225 جنيهًا

- **الدرجة الثانية المكيفة**: 165 جنيهًا

- **الدرجة الثالثة المكيفة**: 195 جنيهًا

- **الدرجة الثالثة تهوية**: 115 جنيهًا

- **التالجو الدرجة الأولى**: 700 جنيهًا

- **التالجو الدرجة الثانية**: 550 جنيهًا

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