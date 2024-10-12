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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

افتتاح محطة قطارات الصعيد.. السيسي يشهد فيلما تسجيليا "بوابة الحضارة"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلم تسجيلي بعنوان "بوابة الحضارة"، والذي يرصد أبرز مجهودات وزارة النقل، وتحديدا محطة قطارات صعيد مصر
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، حيث وصل منذ قليل، لتفقد المحطة وبدء التشغيل.

يأتي ذلك بحضور افتتاح المحطة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء المصريين وعدد من قيادات الدولة، إذ يعتبر هذا المشروع أحد أعظم وأكبر مشروعات النقل في مصر والمنطقة العربية.

تم تصميم محطة مصرية بمواصفات عالمية،  لتكون واحدة من أعظم المحطات الذكية على مستوى الشرق الأوسط، وفى الوقت نفسه، مصممة على طراز متحف مصري قديم، وهو رسالة قوية مضمونها الحفاظ على التاريخ واستعادة أمجاد القدماء المصريين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي بوابة الحضارة محطة قطارات صعيد مصر محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل