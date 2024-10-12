البرازيل: إصابة 6 من مرضى زرع الأعضاء بـ"الإيدز"

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن ستة من مرضى زرع الأعضاء أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) في ولاية ريو دي جانيرو، وهو أمر خطير تحقق فيه السلطات.

ونقلت شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا "آر.تي.بي.إف" عن وزيرة الصحة البرازيلية نيسيا ترينداد قولها ـ في بيان لها -: " تلقينا حتى الآن تأكيدا بأن الفحوصات أثبتت إصابة اثنين من المتبرعين بفيروس نقص المناعة البشرية، وأن ستة متلقين كانت نتائجهم إيجابية أيضا".. واصفة الوضع "بالخطير".

وفي أعقاب هذا الإعلان.. أمرت السلطات بوقف مختبر "بي.سي.إس.لاب" الواقع في مدينة ريو دي جانيرو، وإجراء اختبارات جديدة على الأعضاء التي تم اختبارهم هناك، وأمرت الوزارة أيضًا بإجراء تدقيق عاجل لنظام زرع الأعضاء في ريو دي جانيرو.

وتم اكتشاف الحالة في 10 سبتمبر الماضي، عندما قدم مريض زرع قلب، لم يكن مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية قبل العملية، إلى المستشفى بأعراض عصبية وأثبتت نتيجة فحصه إصابته بالفيروس، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

يذكر أن ما يقرب من نصف مليون برازيلي أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية خلال الفترة بين عامي 2007 ويونيو 2023 وفقا لأحدث نشرة صادرة عن وزارة الصحة.