بتلاوة للشيخ سيد خليل.. افتتاح محطة قطارات الصعيد ببشتيل

بدأ إفتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، بتلاوة للشيخ سيد خليل، لبعض من أيات القرآن الكريم، وكان قد وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة القطارات من أجل بدء تشغيلها للمواطنين، وفقًا لما نقلته قناة "إكسترا نيوز".

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح محطة قطارات صعيد مصر، والمعروفة باسم محطة قطارات بشتيل الجديدة، وتقدم "بوابة الأهرام" لمتابعيها بثًا مباشرًا لوقائع الافتتاح.

يأتي ذلك بحضور افتتاح المحطة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء المصريين وعدد من قيادات الدولة، إذ يعتبر هذا المشروع أحد أعظم وأكبر مشروعات النقل في مصر والمنطقة العربية.

تم تصميم محطة مصرية بمواصفات عالمية، لتكون واحدة من أعظم المحطات الذكية على مستوى الشرق الأوسط، وفى الوقت نفسه، مصممة على طراز متحف مصري قديم، وهو رسالة قوية مضمونها الحفاظ على التاريخ واستعادة أمجاد القدماء المصريين.