بالصور.. وصول رالي عبور مصر إلى المنيا

استقبلت محافظة المنيا اليوم السبت 45 متسابقا من المشاركين في رالي تحدي عبور مصر 2024 للسنة 13على التوالي القادم من الإسكندرية حتي مدينة اسوان بإستخدام الدراجات النارية.

من جانبه قال الخبير السياحي جابر جرجس أمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن أن ذلك الحدث يأتي في إطار خطة وضعتها اللجنة لتنشيط السياحة بالمنيا حيث تم التنسيق مع المسئولين عن الرالي للتوقف بالمنيا لمدة يومين مضيفا أن هناك العديد من الفاعليات ستقوم بتنظيمها لجنة السياحة والآثار بالحزب لتنشيط وترويج السياحة بعروس الصعيد

أضاف جرجس أن الرالي ينطلق برعاية هيئة تنشيط السياحة من الإسكندرية إلي أبو سمبل بأسوان مرورا بمرسي علم والعين السخنة رجوعا إلي القاهرة حيث يقطع المتسابقين 2900كيلو علي الدراجات البخارية وتمثل المنيا محطة هامة بالنسبة للمشاركين في السباق حيث يتم التوقف بها للراحة على مدار يومين يقوم خلالها المشاركين بالتنزه بشوارع المنيا والجلوس علي الكافيهات بوسط المنيا.

من جانبه قام الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا باستقبال المتسابقين وتقديم الهدايا التذكارية الخاصة بالمحافظة لأعضاء الرالي التي تعبر عن خصوصية عروس الصعيد مشيرا إلي أن الإدارة تعمل علي تسهيل مهمة المشاركين في الرالي وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم للتيسير عليهم.

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