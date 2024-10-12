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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني ينقذ 99 شخصا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، إنقاذ 99 شخصا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية عبر البحر.
وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني - أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد تمكنت دورية من القوات البحرية مقابل جزر الرمكين - الشمال، من إنقاذ 98 سوريا ولبناني واحد لدى محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية على متن مركبين باتجاه الجزر القبرصية، وذلك بعد تعرض المركبين للغرق.

الجيش اللبناني هجرة غير شرعية