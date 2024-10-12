الجيش اللبناني ينقذ 99 شخصا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، إنقاذ 99 شخصا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية عبر البحر.

وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني - أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد تمكنت دورية من القوات البحرية مقابل جزر الرمكين - الشمال، من إنقاذ 98 سوريا ولبناني واحد لدى محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية على متن مركبين باتجاه الجزر القبرصية، وذلك بعد تعرض المركبين للغرق.