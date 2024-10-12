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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مفتي الجمهورية يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بـ"آداب كفر الشيخ"

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت الموافق 12/10/2024، فضيلة الدكتور نظير عياد مفتى جمهورية مصر العربية، خلال زيارته لكلية الاداب بالجامعة، رئيسا للجنة الحكم والمناقشة لرسالة دكتوراة في اللغة العربية تخصص الدراسات الاسلامية بعنوان "اليات الحجاج بين الامامين الباحي (ت:474هـ) وابن راشد (ت:595هـ) دراسة تحليلية"، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور وليد البحيري عميد كلية الاداب.
وخلال اللقاء رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بفضيلة الدكتور نظير عياد، في رحاب الجامعة، مقدماً شرحًا مبسطًا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية، موجها له الشكر لتشريفه الجامعة ومشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراه بكلية الاداب جامعة كفرالشيخ.
ومن جانبه أعرب فضيلة الدكتور نظير عياد مفتى جمهورية مصر العربية، عن سعادته بهذا اللقاء، وأشاد بدور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنياً للجامعة وقيادتها كل التوفيق فى تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلى والعالمى.

التعليم والطلاب الدكتور عبد الرازق دسوقي الدراسات الإسلامية الدكتور نظير عياد اللغة العربية