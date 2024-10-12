بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، حيث وصل منذ قليل، لتفقد المحطة وبدء التشغيل، وفقًا لما نقلته قناة "إكسترا نيوز".

يأتي ذلك بحضور افتتاح المحطة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء المصريين وعدد من قيادات الدولة، إذ يعتبر هذا المشروع أحد أعظم وأكبر مشروعات النقل في مصر والمنطقة العربية.

تم تصميم محطة مصرية بمواصفات عالمية، لتكون واحدة من أعظم المحطات الذكية على مستوى الشرق الأوسط، وفى الوقت نفسه، مصممة على طراز متحف مصري قديم، وهو رسالة قوية مضمونها الحفاظ على التاريخ واستعادة أمجاد القدماء المصريين.