رئيس حي غرب الإسكندرية: حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات وللتفتيش على المحال

قادت المهندسة نهي خليفة، رئيس حي غرب بالإسكندرية، حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الاشغالات وللتفتيش على المحال ومراقبة الاغذية وصلاحية السلع المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي سلامة المواطنين.

وذلك بحضور سكرتير عام الحي وشرطة المرافق والمتابعة الميدانيه واشغال الطريق والرصد البيئي وشئون البيئه ورخص المحلات بالحي والتدخل السريع والادارة العامة للمتابعة بالمحافظة والصحه والطب البيطري والامن الصناعي والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي ومكتب العمل والرصد البيئي بالمحافظة ونهضة مصر.

واستهدفت الحملة شارع القفال بداً من شارع المكس حتي شارع الامان بمنطقة مينا البصل وتم إزالة كافة الاشغالات وتوسعة الطريق للمارة والسيارات.

أسفرت الحمله عن غلق ٦ منشأت وتحرير ٢٢ محضر لعدد من المحال وذلك لعدم توافر الشهادات الصحية واشتراطات السلامة والصحة المهنية وشئون البيئة حيث تم تحرير ٥ محاضر صحه وتم أخذ ٥ عينات ، ٥ محاضر امن صناعي ، ٢ محاضر شئون بيئه حي ، ٦ محضر رخص محلات.

هذا وقد قامت الحملة بالمرور والتفتيش على ٣ صيدلية وتم تحرير محضر صيدلي

كما تم تحرير ٣ محاضر تموين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن توجية ٦ إنذار " ٥ إنذار مكتب عمل ، ١ رصد بيئي محافظة " كما تم تحرير ١٦ إخطار رخص محلات للتنبيه علي المحال بالالتزام بالتقديم الي المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقا للقانون ١٥٤ لسنه ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.

وتم إزالة كافة الاشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتم توسعة الطريق وفرض الانضباط وتم التحفظ على ٦٠ إشغال متنوع وتم تحصيل ٨٤٠٠٠ جنية غرامات فورية.

ومن جانبها نوهت رئيس الحي بانه لا تهاون في مواجهة اي مخالفات او إشغالات تضر بالصالح العام وصحه المواطن وان الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.