معاذ مصطفى يحقق ذهبية لمصر فى بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا

حصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية الذهبية فى بطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 سنه امقامة حاليا بإيطاليا

وحصل معاذ مصطفى على ذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين ليرتفع بذلك رصيد مصر الى ميداليتين بعد ان توجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى باول ميدالية لمصر.

وحصلت ملك عفيفى على برونزية تحت47 كومتيه فردى ناشئات

ولقد واصل ابطال مصر للكاراتيه نتائجهم المتميزة امس فى اليوم الثالث ببطولة العالم بإيطاليا

حيث جاءت النتائج كالتالى:

-تأهل ثنائي منتخب مصر نورهان مصلح 61 ك كومتية ناشئات ، وبطلة منتخب مصر رؤى الطاهر +61 ك كومتية ناشئات الى نهائى بطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه بإيطاليا والمنافسة على ميداليتين ذهبيتين

-كما تأهل إلى نهائى بطولة العالم بإيطاليا والمنافسة على ميدالية ذهبية عالمية بطل منتخب مصر معاذ مصطفى ، الذى وصل إلى نهائى 63 ك كومتية ناشئين لينافس على الميدالية الذهبية

-وتأهلت بطلة مصر ملك عفيفى للمنافسة على الميدالية البرونزية فى وزن 47 كومتيه فردى ناشئات

-وتأهل آدم الليثى للمنافسة على الميدالية البرونزية فى منافسات الكاتا فردى ناشئين

وكانت نتائج اليوم الثانى امس الاول كالتالى :

-تأهل الثنائي ملك ناجى وزن +66 كومتية شابات ، بطلة منتخب مصر جنا حازم 59 كومتية شابات للمنافسة على 2ميدالية برونزية

-كما تاهلت مريم سعدالى نهائى بطولة العالم بإيطالياوالمنافسة على ميدالية ذهبيةعالمية فى وزن -66 ك كومتية شابات

-و تأهل بطل منتخب مصر محمد أشرف إلى نهائى -68 ك كومتية شباب وينافس على الميدالية الذهبية

-وكان مفاجأة البطولة البطل المصرى عبدالله التهامي لاعب منتخب الكاراتيه للناشئين، الذى حقق فوزا كبيرا على منافسه الإسرائيلي بنتيجة (8-1) في منافسات وزن تحت 61 كجم

وحرص الكابتن محمد الدهراوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والافريقي على دعم و مؤازرة بعثة الكاراتية المصرى منذ إنطلاق منافساتها برئاسة الدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية وحضور أمين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام