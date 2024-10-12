الغرف السياحية: علاقات مصر جيدة بدول العالم تحت قيادة السيسي

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن علاقة مصر بكل دول العالم ودول المنطقة ممتازة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يؤدي إلى جذب السياح من كل دول العالم لمصر.

وأضاف خلال حوار عبر القناة الأولى، أن أهم نقطة بعد ذلك، تكمن في الترويج السياحي مع وجود الطيران الشارتر، إذ فتحت الدولة، فرصا للمستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار في هذا الطيران منخفض التكاليف.

وتابع: "لدينا طيران منتظم يتجه إلى الهند بواقع رحلتين في الأسبوع، ولكن لو عندنا طيران شارتر بصفة مستمرة، هنسمع عن حوالي 180 رحلة جوية اتجهت إلى مطار الغردقة في أسبوع أو مرسى علم أو جنوب سيناء، وبالتالي، فإن الطيران الشارتر مهم لجذب أعداد كبيرة من السياح".

وحول عراقيل وجود طيران الشارتر، أكد الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن طيران الشارتر مكلف، وقد لا تغطي بعض الجهات تكاليفه أو تكاليف الطيران المنتظم، ما يؤدي إلى تكبد خسائر.