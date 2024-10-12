انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في بيروت تحت عنوان "دفاعًا عن لبنان"

انطلقت فعاليات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في بيروت، تحت عنوان "دفاعًا عن لبنان"، اليوم السبت بدعوة من حزب القوات اللبنانية.

تتزامن هذه الفعاليات مع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية في جنوب لبنان تستهدف بنى حزب الله التحتية، وسط تحليق مكثف للطائرات وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على المناطق الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر من العام الماضي إلى 2229 شهيدًا و10380 جريحًا. كما أفادت الوزارة بأن 60 شهيدًا و168 جريحًا سقطوا جراء العدوان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في سياق متصل، أكدت لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان تسجيل 57 غارة جوية إسرائيلية خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي الاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9588.

تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وبقاعه، في الوقت الذي ينفذ فيه حزب الله عمليات تجاه الأراضي الإسرائيلية منذ عام. وزادت إسرائيل منذ 23 سبتمبر من غاراتها على مناطق تعتبرها معاقل للحزب في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، مما أدى إلى دمار واسع ونزوح أكثر من 1.2 مليون شخص وفقًا للسلطات.