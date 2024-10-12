وزير الخارجية الأردني: يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة بنيامين نتنياهو ووزراءه المتطرفين.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته بشأن انتهاكات الاحتلال وعليه أن يرفع الحصانة عن إسرائيل.

وتابع، يجب أن يحظر مجلس الأمن الدولي وكذلك الدول التي تسعى للسلام جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل فورا.

وأكد "الصفدي"، أنه يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور وإلا ستجر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

ومن جهته قال موريس سليم، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، إن "مطالبة لبنان بوقف إطلاق النار، والتزامه بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، يؤكد أنّه لا يسعى إلى الحرب".

وأكد "سليم"، أنّ "لبنان لا يقبل استمرار الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إرغام إسرائيل على تطبيق القرار 1701 ووقف العدوان على بلاده، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأشار إلى 35 ألف خرق إسرائيلي للقرار الأممي 1701 منذ إقراره في عام 2006، متابعًا: "العدو الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط القرارات الدولية وبالمهام السلمية لليونيفيل (القوة الأممية المؤقتة في جنوب لبنان) ما يفضح حقيقته العدوانية ليس فقط ضد لبنان".