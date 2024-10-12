خبير عسكري: إسرائيل ترغب في تفكيك مراكز قوات اليونيفيل بلبنان

قال العميد مارسيل بالوكجي الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إسرائيل تعتبر أن جود قوات حفظ السلام "اليونيفيل"، التابعة للأمم المتحدة في لبنان، في مراكز اشتباك مؤثرة يجب تفكيك مركزها وانتقالها إلى ما بعد 5 إلى 7 كيلومترات، مؤكدًا أن إسرائيل تتعرض دائمًا للمنظمات الدولية كي لا تكون شاهدة على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الجنوب اللبناني.

وأضاف الخبير العسكري، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني 1701 هو انتهاك غير مسبوق، ويعتبر انتهاك لقانون دول الأمم المتحدة وتعدّي وتحدين لافتًا إلى أن ادعاءاتها بأنّ قوات الأمم المتحدة لم تحترم تنفيذ القرار الأممي 1701 في وجود تحرك لعناصر حزب الله اللبناني ضمن قطاع قات اليونيفيل وتخزن السلاح.

وأوضح أن المتحدث باسم الاحتلال أعلنها صراحة بأن قوات اليوينيفل تغطي على تحركات حزب الله وتخزينها للسلاح، أنه يجب على الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل العودة إلى ما وراء 5 إلى 7 كيلومترات.