حبس عنصرين إجراميين لاتجارهما في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في طوخ بحبس عنصريين اجراميين لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة اسلحة نارية، بدائرة مركز شرطة طوخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وارسالها للمعمل الجنائي لعمل تقرير بشإنها.

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، بورود اخطار من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام عنصريين إجراميين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة اسلحة نارية بدائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام عنصريين إجراميين شديدى الخطورة وهم "م"، و"ر" شهرتهما "ولاد فاروق" باتخاذ دائرة المركز لعدة سنوات مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى والإتجار في المواد المخدرة وحيازة اسلحة نارية مختلفة الانواع وترويع المواطنين وتكدير الامن العام.

وعقب تقنين الإجراءات واعداد الاكمنة اللازمة بقيادة النقيب احمد نصر معاون مباحث مركز شرطة طوخ توصل إلي مكان اختباء المتهمين، وتم ضبطهم وبحوزتهم كيلو ايس وكميه من الحشيش واسطوانه بودره واسلحة نارية بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات تستخدم علي الاسلحة المضبوطة.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخيره للدفاع عن تجارتهما الآثمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.