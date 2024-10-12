إزالة حالة تعد بالبناء المخالف في دمياط

تابع محمد الشبراوي رئيس مركز ومدينة كفر سعد في دمياط ازالة التعديات على الأراضي املاك الدولة بناءاً على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بتكثيف حملات الإزالة لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث تم ازاله عدد حالة تعدي علي مساحة ٦٠ متر بعمل سور من البلوك وغرفتين من الطوب الابيض في المهد بالوحدة المحلية بالزهراء تحت إشراف عطية النجار نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القري وتم التنفيذ برئاسة ايمن العرفي رئيس الوحدة المحلية بالزهراء مسئول التنظيم بالزهراء ومسئول حماية الأراضي الزراعية وتمت الازالة بمعرفة المواطن.

قد وجه محمد الشبراوي رئيس مركز ومدينة كفرسعدبالمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في المهد دون تهاون أو تخاذل .

كما صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم تنفيذ عدد من الحملات على مدارالإسبوع، لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالمدينة ، وذلك ضمن جهود جهاز المدينة للتعامل الفورى مع المخالفات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة.

أوضح رئيس الجهاز، أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بمواجهة المخالفات، وسرعة التعامل معها، والإزالة الفورية لأى مخالفات أو تعديات أو إشغالات،وتشكيل فرق متابعة على أرض الواقع من الإدارات المعنية، مهمتها رصد المخالفات، وسرعة التعامل معها.

أضاف رئيس الجهاز، أن حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص جهاز المدينة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع مع المخالفات، الذين يحاولون إستغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية

