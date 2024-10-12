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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة ميركافا وتفجير آلية عسكرية شمالي غزة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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قالت المقاومة الفلسطينية إنها "استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمال مدينة غزة".

وأضافت المقاومة أنها فجرّت بعبوة "ثاقب" آلية عسكرية للاحتلال متوغلة في منطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة.

وأفاد برنامج الغذاء العالمي بانقطاع خطوط المساعدات الغذائية إلى شمال غزة، مؤكدا أن تصاعد العنف في شمال القطاع له "أثر كارثي" على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية.

وأوضح البرنامج الأممي اندلاع النيران في المخبز الوحيد العامل في جباليا بعد إصابته بذخيرة متفجرة، وأن نقاط توزيع الأغذية شمال غزة اضطرت للإغلاق بسبب العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء الإسرائيلية.

المقاومة الفلسطينية التوام الصفطاوى شمال غزة