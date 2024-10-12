بالفيديو.. أشرف عقبة: «100 يوم صحة» توفر كل ما يحتاجه المواطن من إجراءات طبية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن مبادرة «100 يوم صحة» تؤكد جاهزية واستعداد قطاع الصحة المصرية للتغطية الكاملة لكل ربوع الجمهورية.

وأضاف «عقبة» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة 100 يوم صحة تعمل على تغطية كل القرى بالمحافظات مع الاختلاف في نوعية الخدمات المقدمة، وتوفر كل ما يحتاجه المواطن من إجراءات صحية.

وتابع: «مبادرة 100 يوم صحة تساعد على التخفيف من آلام المصريين ومعاناتهم، والأطقم الطبية التي تعمل وتقوم بهذه المهمة تستحق الإشادة، إذ أنهم يعملوا بكل جد ويتعانون مع بعضهم، ويتم التعامل في المبادرة مع جميع المصريين من أطفال وكبار السن أو مرأة أو مقبلين على الزواج».