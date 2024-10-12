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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يفتتح خط سكة حديد كفر داود السادات بالمنوفية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر فيديو كونفرانس خط سكة حديد كفر داود السادات بمحافظة المنوفية بطول 34 كم، حيث يربط الخط المدينة الصناعية بالمحافظة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت محطة قطارات صعيد مصر- محطة بشتيل – حيث يبلغ إجمالى مساحة  المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا بما يعادل 57 فدانا كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا.

وتقع المحطة في منطقة وسطية بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة، بالإضافة لوقوعها في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر كما تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر السد العالي الإسكندرية – إمبابة، المناشي، القباري بالإضافة لوقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي محور الفريق كمال عامر، شارع السودان محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو.

 

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