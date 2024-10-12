التفاصيل الكاملة لواقعة نبش القبور بالقليوبية

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لشخص يستخرج بعض العظام من مقابر "مصلح" بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية.

وتبين أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستخرج العظام من المقابر بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية، هو للتربي المسؤول عن تلك المقابر وهي للصدقة.

كما أن التربي بعد ملئ المقابر الخاصة بالصدقة يُخلي المقبرة ونقل ما بها من عظام إلى مقبرة مجاورة لكي تكون جاهزة لاستقبال الموتى الجدد.

من جانبه كشف مصدر أمني، أن ما فعله التربي هو نظام يتبع في مقابر الصدقة، كما أنه جار فحص الفيديو واتخاذ اللازم قانونيا.

في سياق متصل كشفت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، ملابسات فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إخراج جثث من داخل مقابر بالقليوبية.

وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام شخصين بالحفر في إحدى المقابر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية وانتشال بعض الرفات.

وأثبتت تحريات الأجهزة الأمنية أنهما عامل بمقابر الصدقة ونجله وبعد ضبطهما ومواجهتهما اعترف الأول بالاشتراك مع نجله في تنظيف مقابر الصدقة ونُقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها المخصصة لتجميع الرفات، لتزاحم المقبرة، تمهيدًا لاستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.