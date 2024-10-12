بقيمة 12 جنيها.. ارتفاع الذهب في مصر 0.3% خلال الأسبوع الماضي

يتداول سعر الذهب في مصر اليوم بالقرب من سعر إغلاقه يوم أمس حيث يحاول الحفاظ على مكاسبه التي سجلها خلال اليومين الماضيين بدعم من انعكاس حركة الذهب العالمي لأعلى بعد انتهاء التصحيح السلبي الذي شهده خلال آخر أسبوعين تقريباً.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3595 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3595 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3585 جنيها للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنسبة 0.3% ليربح 12 جنيها لكل جرام، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3595 جنيها للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 3583 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

يبقى ارتباط سعر الذهب المحلي بالسعر العالمي هو المحرك الأول لمستويات الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وذلك مع غياب عوامل التسعير الأخرى مثل سعر الصرف الدولار الذي يشهد استقرار، ومثل الطلب المحلي على الذهب الذي يشهد تراجع مؤخراً.

وبالنسبة للتغيرات الأخيرة في السوق المحلي نجد أن سعر الذهب قد أنهى تصحيح سلبي وصل بالسعر حتى منطقة المستوى 3550 جنيها للجرام بالتزامن مع تراجع السعر العالمي، قبل أن يبدأ السعر في التعافي ليسجل اعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 3600 جنيه للجرام.

يستهدف السعر المحلي حالياً تجاوز المستوى 3600 جنيه للجرام ليستهدف بعدها القمة السعرية الأخيرة التي سجلها عند 3620 جنيها للجرام.

وعن الأخبار الاقتصادية الهامة التي صدرت هذا الأسبوع نجد أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى مصر قد سجلت أعلى مستوى منذ عامين خلال الربع الثاني لتصل إلى 7.5 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وذلك بالمقارنة مع تحويلات الربع الأول من العام التي بلغت 5 مليارات دولار.

وعند المقارنة على أساس سنوي نجد الربع الثاني 2024 ارتفع بنسبة 63% مقارنة مع الربع الثاني 2023 عندما سجلت التحويلات 4.6 مليار دولار.

هذا وقد ارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية بشكل طفيف خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 26.4% على المستوى السنوي بالمقارنة مع قراءة شهر أغسطس السنوية بنسبة 26.2% وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كان الارتفاع على المستوى الشهري بنسبة 2.1%.

توقعات أسعار الذهب



شهدت أسعار الذهب العالمي تذبذبا خلال الأسبوع الماضي حيث انخفض السعر لأدنى مستوياته في 3 أسابيع قبل أن يعود إلى التعافي من جديد ليغلق تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف، يرجع هذا بسبب تأثر السعر بالبيانات الأمريكية وتوقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

استطاع سعر الذهب المحلي أن يغلق تداولات الأسبوع على ارتفاع معتدل وذلك بعد أن شهد تراجع خلال الأسبوع قبل أن يبدأ في التعافي مع نهايته، ويرجع هذا إلى اعتماد سعر الذهب المحلي حالياً في تسعيره على حركة سعر الذهب العالمي.

بعد أن تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي إلى منطقة المستوى 2600 دولار للأونصة، ارتفع السعر من جديد بسبب قوة هذه المنطقة ليقترب من المستوى 2660 دولارا للأونصة قبل أن يغلق السعر تداولات الأسبوع فوق المستوى 2650 دولارا للأونصة وهو يعد اغلاق إيجابي قد يدفع السعر إلى مزيد من الصعود واختبار قمته السعرية الأخيرة 2685 دولارا للأونصة.

السعر المحلي:

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 ليغلق تداولات الأسبوع بالقرب من المستوى 3600 جنيه للجرام، وذلك بعد تراجعه خلال الأسبوع إلى منطقة الدعم حول المستوى 3550 جنيها للجرام، ليستهدف السعر حالياً تجميع الزخم الكافي لاختراق المستوى 3600 جنيه للجرام ثم اختبار قمته السعرية الأخيرة عند 3620 جنيها للجرام.