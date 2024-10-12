أمين الكنيسة الإنجيلية في مصر يكشف عن نشاط لدعم المشروعات الصغيرة

أكد القس رفعت فتحي أمين عام الكنيسة الإنجيلية في مصر، أن رسالة الدين هي النهوض الروحي بالأفراد وبالمجتمع، موضحا أن السيد المسيح كانت رسالته هي الإنسان في المقام الأول.

وقال القس رفعت فتحي، إن الكنيسة الإنجيلية تقوم على خدمة وبناء الإنسان ككل وبناء المجتمع، ورسالتها موجه للإنسان منذ أن أُسست، مشيرا إلى أن الكنيسة حاربت الفقر من خلال دعم المشروعات الصغيرة.

واستكمل اهتمام الكنيسة بالتنمية الفكرية من خلال التوعية في كافة المجالات، وأوضح أنه لكي يتقدم الإنسان لابد أن يكون في بيئة مناسبة، وهذا ما ام بالفعل بعد مؤتمر COP-27 وصار الاهتمام بالبيئة، كما أشار إلى أن البيئة تواجه العديد من التحديات، كانتشار التصحر وندرة المياه.

ولفت أن الكنيسة الإنجيلية قامت بتحفيز الناس على إدخال الطاقة الشمسية داخل البيوت، للاستفادة من الشمس الذي تمثل كنزا كبيرا، فهي مصدر نظيف ورخيص يمكن الاعتماد عليه.

وأوضح القس رفعت أن الكنيسة الإنجيلية عملت على تنمية ثقافية، من خلال برنامج تجاوز ال30 عاما، الهدف منه بناء الإنسان فكريا وثقافيا، مؤكدا أن هذا المنتدى يدعو للتعايش المشترك التي لا تتم من خلاله أى نهضة، وختاما أشار أنه يجب أن يكون للمرأة دور فعال في المجتمع، فالمرأة هي نصف المجتمع إذا تجاوزنا المرأة فقدنا نصف طاقة المجتمع، وأعرب عن سعادته بفعاليات المجلس القومي لإثراء هذا الفكر.

والجدير بالذكر انطلقت منذ قليل ورشة عمل المجلس القومي للمرأة، بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان" ، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس أنطونيوس صبحي استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير للشئون البرلمانيه والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي والمتخدث الرسمي للوزارة والمبادرة ، ايريس محمود ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأةوعدد من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

هذا ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الأهداف والخطط والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوى جلسات الدوار فى اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".