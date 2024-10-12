إعلام أمريكي: مستشفى إسرائيلي يستقبل أكثر من 100 جندي في بداية العملية بلبنان

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن مدير مستشفى زيف في صفد أعلن عن استقبال المستشفى لأكثر من 100 جندي مصاب خلال الأيام الأولى للعملية البرية في لبنان.

وأشار المدير إلى أن تدفق الجنود المصابين إلى المستشفيات لا يزال مستمرًا منذ بداية العملية.

وأضاف مدير المستشفى: "لقد كنا في وضع حرب منذ العام الماضي، لكن بعد دخول الجيش إلى لبنان، فإن خدماتنا وجميع الموظفين جاهزون، للموجة القادمة من الإصابات".

مركز زيف الطبي هو المستشفى الوحيد في المنطقة والأقرب إلى حدود إسرائيل مع لبنان وسوريا، وكذلك مرتفعات الجولان المحتلة.

وأوضح مدير المستشفى، وهو احتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي وقائد سابق لمركز الخدمات الطبية في الجيش: “عندما يكون هناك قتال على الأرض، عادةً ما يكون هناك المزيد من الجرحى، وللأسف، الجنود القتلى، آمل ألا يحدث ذلك، لكن علينا أن نكون مستعدين”، على حد قوله.

مستشفى زيف في شمال إسرائيل في حالة تأهب قصوى وأن العمليات غير الطارئة مؤجلة، وتم الطلب من الموظفين النظر في التبرع بالدم عند الحاجة، وتم نقل جميع المرضى – بمن فيهم حديثو الولادة في وحدة الولادة – إلى مواقع تحت الأرض.