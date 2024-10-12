وزير الأوقاف: مصر تضع على رأس أولوياتها قضية التنمية البشرية

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن الرئيس السيسي في عام 2018، أوضح في رؤيته أمام البرلمان ان الدولة قضت سنوات في بناء مؤسسات الوطن و مواجهة الفساد، وقطعنا شوطا كبيرا في كل ذلك، وحان الوقت الذي نضيف فيه إلى أولويات الدولة المصرية، وننتقل إلى الإنسان، لافتا هذه الكلمة الحكيمة كانت نقطة الانطلاق، لتتوجه جهود الزوج المصرية، إلى أحد أعظم أهم وأجل مستهدفات عمل الدولة، والذي هو قضية بناء الإنسان.

وأضاف الأزهري خلال كلمته، بورشة العمل "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة، أنه في ذلك الوقت كانت مؤسساتنا جميعا لكل مؤسسة منها مسار يعمل فيه على هذا الملف، موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين أن يكون لكل مؤسسة على حدة مسار تبذل فيه جهودا لبناء الإنسان، وبين أن يتم حشد كافة تلك الجهود في ميدان واحد، مؤكدا أن من هنا ولدت من جديد مبادرة جديدة لبناء الإنسان عقب تشكيل الحكومة الجديدة والذي شرف بعضويتها وزيرا للأوقاف.

وتابع: وأقدمت الدولة المصرية على خطة رائدة أيضا، وهي تشكيل مجموعة للتنمية البشرية يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، لافتا إلى أن مبادرة بداية جديدة واحدة من صور العمل التي تقوم بها المجموعة للتنمية البشرية، لافتا إلى أن هناك عددا من المؤسسات والمحافل الدولية تلقت بكل التقدير والاهتمام أن تقدم مصر على أن تضع على رأس أولوياتها قضية التنمية البشرية.

وأشار إلى انطلاق مبادرة بداية جديدة في العاصمة الإدارية، و بالانخراط في الإعداد لها ومتابعة جهود وصور نجاحاتها التي نعتز بها جميعا، لافتا إلى أن لكل مؤسسة من المؤسسات مسار خاص بها تعمل عليه على مدى سنوات، بل على مدى عقود، لافتا إلى أن ورشة عمل اليوم جاءت بهدف الخروج من الجزر المنعزلة وتجميع جهود الدولة المصرية في مراكز مؤهلة وفي ميدان واحد يبرز للعالم كيف أن الدولة المصرية تضع أقدامها على الطريق الصحيح في قضية بناء الإنسان بعد دراسة لما يقوم به العالم من حولنا.

وأضاف أن هناك محاور رئيسية لا بد من العمل عليها من أجل تحقيق الهدف الأكبر الذي هو بناء الإنسان، وتلك المحاور أربعة هي التعليم والصحة والعمل على جودة الحياة، لافتا إلى أن كل هذا الجهد والحشد يستهدف في المقام الأول عمل على تحقيق المتطلبات للإنسان المصري، موضحا أن وزارة الأوقاف كان لها شرف المشاركة والمساهمة في هذا الأمر من خلال عدة أنشطة وعدة فعاليات، لتجديد الخطاب الديني، وعقد الندوات الدينية.

وأشار وزير الأوقاف إلى دعم الوزارة للمحاور السبعة الشاملة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، لبناء الإنسان، بما يجسد اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ببناء الإنسان المصري، مضيفًا أنه على أتم الاستعداد لدعم هذه المحاور والتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية في تنفيذها من خلال تعزيز القوافل الدعوية للمناطق الأكثر احتياجًا وإطلاق الحملات التوعوية؛ لتوعية الشباب بأهمية مواجهة الظواهر السلبية.

كما أكد أسامة الأزهري على أهمية العمل الصادق والجهد المخلص في خدمة الإنسان المصري، وذلك لكل شرائح الشعب المصري الطفل والمرأة والعجوز والمتعلم، الفلاح والصيادين والعامل في المصنع، مؤكدا أنه يبذل نفسه لخدمة الإنسان المصري، لافتا إلى أن الوزارة ستطلق قريبا مبادرة بين الأئمة لمواجهة خطر الذكاء الصناعي، وتستهدف الوصول للمواطن المصري من خلال مواقع التواصل، بالإضافة إلى شات جي بي تي.

جدير بالذكر انطلقت منذ قليل ورشة عمل المجلس القومي للمرأة، بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس أنطونيوس صبحي استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة والمبادرة، ايريس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة وعدد من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

هذا ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الأهداف والخطط والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوى جلسات الدوار فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان.