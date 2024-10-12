القس أنطونيوس صبحي: الكنيسة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة

قال القس أنطونيوس صبحي، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من خلال أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، تحرص على تقديم العديد من الخدمات التعليمية والتوعوية للشعب المصري"، مضيفاً أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان هدفها الرئيسي إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، هناك إسهامات للكنيسة بارزة في مجال الرعاية الصحية من خلال المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات صحية متنوعة".

وأكد «صبحي»، خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومي للمرأة ، بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"، علي أن المبادرة تناقش ملف هام حيث أن الزيادة السكانية تؤدّي لصعوبة رعاية الأبناء وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة وعدم القدرة على تعليمهم بطريقة جيدة والتأثير على الصحة الجسدية والنفسية، مشدداً علي أن هناك تشابه كبير بين ما تقوم به أسقفية الخدمات والمبادرة، وهناك مجالات كثيرة من الممكن أن نتعاون خلالها منها الصحة والتعليم ومحو الأمية ، ولدينا عدد كبير من المتطوعين، لأن الأسرة هى نواة المجتمع

وتابع: "تولي الكنيسة اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقدم لهم خدمات متعددة تشمل برامج التأهيل والتدريب، كما تقدم الكنيسة العديد من البرامج التوعوية الهامة.

وانطلقت منذ قليل ورشة عمل المجلس القومي للمرأة، بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان" ، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس أنطونيوس صبحي استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير للشئون البرلمانيه والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي والمتخدث الرسمي للوزارة والمبادرة ، ايريس محمود ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأةوعدد من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الأهداف والخطط والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوى جلسات الدوار فى اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".