انطلاق الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة بالقليوبية

أعلن المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية، جاهزية مراكز ومدن وأحياء المحافظة للبدء في الموجة 24 التي انطلقت اليوم السبت وتستمر حتى 27 ديسمبر القادم لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.

يأتي ذلك إلى جانب إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضي الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية.

ويبدأ تنفيذ الموجة 24 على 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 12 أكتوبر الجارى وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وأكد محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، أن المرحلة الأولى من هذه الموجة تعتمد على إزالة الحالات التي تم رفضها على منظومة تقنين أراضي الدولة من قبل لجان البت والتقنين، ثم حالات التعدي البسيطة والمتوسطة على أراضي الوحدات المحلية وجهات الولاية.

وشدد "عطية"، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية، مع الالتزام بجدول زمني يغطى بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى بكل حسم للتعديات، وذلك من خلال المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.