مستشفى إسرائيلي يكشف استقباله 100 جندي في الأيام الأولى للعدوان على لبنان

أعلنت سي إن إن عن مدير مستشفى زيف الإسرائيلي في صفد، اليوم السبت، استقبلنا أكثر من 100 جندي في الأيام الأولى للعملية في لبنان.

وقال مدير مستشفى زيف الإسرائيلي في صفد، هناك تدفق مستمر للجنود المصابين منذ بدء العملية البرية في لبنان.

وفي نفس السياق، قصف حزب الله تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في معيليا شمال إسرائيل ‏برشقة صاروخية، واستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية بصاروخ ‌‏موجه وتحقيق إصابة مباشرة، أثناء محاولتها الخروج من محيط موقع راميا باتجاه البلدة جنوب لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في مرجليوت بأصبع الجليل بالتزامن مع إطلاق رشقة صاروخية من لبنان، كما دوت في عدد من المناطق في الجليل الأوسط غربي بحيرة طبريا، وأيضا في المغار بمنطقة الجليل الأسفل شمالي إسرائيل.

وفى وقتٍ سابقٍ، أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ عدة عمليات ضد إسرائيل، مُشيرًا إلى أنه استهدف جنودًا إسرائيليين في موقع الجرداح وثكنة زرعيت، وقاعدة "سوما" بالجولان السوري ‏المُحتل.

وفي 5 أكتوبر 2024، نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مستشفى زيف في صفد أنه استقبل 110 جرحى، من بينهم جنود، نتيجة التصعيد الأخير وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. يأتي هذا في ظل استمرار العدوان الجوي الإسرائيلي على لبنان، ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل بريًا في الجنوب، حيث يتصدى حزب الله لهذه العمليات. كما يستمر الحزب في استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، ويواصل إطلاق الصواريخ التي تصل إلى تل أبيب وحيفا.