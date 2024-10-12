إلهام شاهين تستعيد الذكريات مع جمهورها بمسلسل نصف ربيع الآخر

استعادت الفنانة إلهام شاهين الذكريات الخاصة برحلتها في الدراما، وذلك من خلال الحديث عن عدد من الأعمال الدرامية الهامة خلال مشوارها الفني.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، منشور لها عن ذكرياتها مع مسلسل نصف ربيع الآخر لتشارك به جمهورها.

وجاء منشور الفنانة إلهام شاهين "مسلسل نص ربيع الآخر أجمل مسلسل رومانسي عملته في حياتي، بحب شخصية ناهد الوكيل جداً، وبحب المسلسل بكل تفاصيله، الله يرحم مخرجنا الكبير يحيي العلمي الذي قدمت معه اجمل مسلسلاتي".

منشور الفنانة إلهام شاهين

وتابعت الفنانة إلهام شاهين منشورها "كل أعماله علامات بارزة في تاريخ الدراما، واشتغلت معاه في مسلسلات أديب والحاوي وبنات افكاري، مخرج عظيم افتقده جدا، وطبعا النجاح يبدأ مع الكاتب وأنا قدمت أروع اعمالي مع الكاتب الرائع محمد جلال عبد القوي".

وإختتمت الفنانة إلهام شاهين منشورها "مسلسلات اديب، نصف ربيع الآخر، قصة الأمس، كلها علامات مضيئة في تاريخي الفني، واجمل ما في المسلسل وقوفي قدام النجم الكبير والفنان العظيم فن وفكر وخلق وإنسانية الصديق الغالي جدا دكتور يحيي الفخراني، هذا المسلسل له مكانه كبيرة في حياتي الفنية".

أبطال مسلسل نصف ربيع الآخر

نصف ربيع الآخر بطولة يحيي الفخراني، إلهام شاهين، فادية عبد الغني، محمد رياض، حنان ترك، عزت أبو عوف، أحمد السقا، سوسن بدر، والإخراج يحيي العلمي.