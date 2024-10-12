السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين في التنقيب عن الآثار بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة السلام.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم".. بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 3 متهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 8 أمتار، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب. بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.