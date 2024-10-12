شباب الأعمال: 10% مساهمة الجمعية في الناتج المحلي الإجمالي

قال بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال المصريين ، إن مساهمة الجمعية في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 10% من خلال 450 عضوا من شباب الأعمال المصريين،

موضحا أن عددا كبيرا من أعضاء ورؤساء الجمعية السابقين أصبحوا أعضاء في الحكومة ومتخذي القرار ،

وأضاف الشنواني، اليوم خلال المؤتمر الصحفي للجمعية على هامش الاحتفال بمرور 25 عاما على إنشائها.

من جانبه أكد الأمين العام للجمعية ، محمد أبو باشا ، أن الجمعية تقوم على 3 أركان رئيسية تتمثل في تحسين بيئة ومناخ الأعمال لخدمة العاملين بالقطاع الخاص من خلال عدد من لجان الجمعية المتخصصة، وعقد حلقات نقاشية وورش عمل لتحسين خدمات الأعضاء و تم إطلاق مبادرة حوكمة الشركات في الشركات العائلية ، والتي تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد القومي .

وأضاف أبو باشا ، أنه تم توقيع عدد من البروتوكولات مع عدد من الهيئات والجهات الحكومية والدولية بهدف تعزيز التعاون وتيسير الإجراءات لأعضاء الجمعية من شباب الأعمال ، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات بين الجمعية والجهات الرسمية.

وأكد أبو باشا علي أهمية العلاقات الدولية لتوفير الفرص الاستيرادية والتصديرية بين الجمعية والجهات الدولية لتعزيز سبل التعاون وتذليل العقبات التي تواجه عمل الأعضاء من شباب الأعمال مما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي وزيادة حركة التبادل التجاري الخارجي والوقوف علي الفرص الاستثمارية المتاحة ، و زيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية و التي يمكن إتاحتها لأعضاء الجمعية.

وأوضح أنه تم تنظيم عدد من البعثات التجارية والتي أتاحت التباحث في قطاعات جديدة وحيوية مثل الاستثمار في محال إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة ، وسبل تنمية وتعزيز العمل في مجال ريادة الأعمال ز الشركات الصغيرة والمتوسطة .

وقال أبو باشا ، إن جمعية شباب الأعمال هي الجمعية الوحيدة المصرية التي شاركت في اجتماعات الأمم المتحدة للتنمية.