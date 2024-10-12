جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول القيم الأخلاقية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن البرامج التدريبية التي توجهها الجامعة لطلاب المدارس تهدف إلى غرس القيم الإيجابية، مثل الانتماء والولاء والصدق والأمانة، والمساهمة في تنمية المجتمع ومواجهة السلوكيات السلبية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اختيار موضوعات التدريب يعتمد على حاجة الطلاب والمجتمع، بهدف تقديم برامج توعوية تساهم في بناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في تنمية الوطن.

تم تنفيذ البرنامج تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وحاضر فيه الدكتورة نشوى سعد محمد بسطويسي، أستاذ أصول التربية بجامعة قناة السويس، حيث تناولت مفهوم القيم وأهميتها وخصائصها ومصادرها، بالإضافة إلى كيفية غرس القيم الإيجابية في نفوس الطلاب.

تناول البرنامج عدة محاور أساسية تتعلق بمفهوم القيم، حيث تم تعريف القيم على أنها السلوك الإيجابي الذي يعزز الانتماء والولاء للوطن والصدق والأمانة والتعاون.

كما تطرق التدريب إلى أهمية القيم في تنمية المجتمع، ودورها في مواجهة السلوكيات السلبية وتنمية الفطرة السليمة.

وشرحت المحاضرة خصائص القيم التي تشمل كونها مكتسبة ومتجددة ومستدامة وقابلة للتعديل، وكذلك تناولت مصادر القيم مثل الدين الذي يُعد المصدر الرئيسي، إلى جانب دور الأسرة والمجتمع في غرسها.

كما تم استعراض أنواع القيم المختلفة، بما فيها القيم الإيمانية، الاجتماعية، العاطفية، والأخلاقية السلوكية. وركزت المحاضرة أيضًا على كيفية غرس هذه القيم في نفوس الطلاب عبر العوامل المؤثرة على الفرد مثل قدراته وإيمانه وثقافته ونشأته.

شارك في البرنامج الأستاذة نهله صلاح الدين، مديرة المدرسة، والأستاذ إسماعيل رزق، معلم الحاسب الآلي، والأستاذة هند السيد، مسئول تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.

أشرف على تنظيم البرنامج المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة، والأستاذ أحمد رمضان سعيد، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

كما شارك الأستاذة منى عثمان، أخصائي إدارة جنوب، والأستاذة نادية موسى مهدي، أخصائي تدريب بإدارة تدريب أفراد المجتمع.